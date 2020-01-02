Украина

Лучший игрок Динамо 2019 года Карлос Де Пена рассказал о целях на 2020 год.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена, признанный лучшим игроком команды в минувшем году, рассказал о том, как прошел для него 2019 год и чего он ждет от 2020-го.

"Считаю, что минувший год стал для меня успешным, – цитирует уругвайца официальный сайт Динамо. – Я подписал контракт с великим клубом, известным во всем мире, забивал, отдавал результативные передачи. Для меня переезд в Украину — огромный и ценный опыт: новый город, язык, обычаи. Думаю, я успешно адаптировался".

"Раньше я играл за Насьональ — крупнейший клуб Уругвая, так что мне не привыкать к тому, что к Динамо предъявляют повышенные требования. От таких клубов постоянно требуют выигрывать трофеи. Нам удалось в этом сезоне выиграть Суперкубок, надеемся, что выиграем и Кубок Украины. Лично я хочу играть как можно больше, помогать команде выигрывать новые трофеи".

"Я очень горжусь тем, что Динамо продлило со мной контракт. Это значит, что клуб меня ценит. Также хочу поблагодарить болельщиков, признавших меня лучшим игроком. Это огромная честь, особенно если учесть, что в нашей команде много хороших футболистов, которые не меньше меня заслужили это звание".

Карлос Де Пена стал игроком Динамо 30 апреля 2019 года и с тех пор провел 32 матча (21 — в стартовом составе), забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач. До Динамо уругваец выступал за Насьональ, Миддлсбро и Овьедо.

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