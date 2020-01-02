Украина

Болельщики Динамо признали лучшим игроком команды полузащитника Карлоса Де Пену.

В голосовании на официальном сайте Динамо по лучшему игроку минувшего года победил полузащитник Карлос Де Пена.

За уругвайца отдали голоса 31% болельщиков, принявших участие в опросе — сообщил официальный сайт киевлян.

В 32-х матчах в составе Динамо Де Пена забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач. В конце 2019 года Карлос Де Пена и Динамо продлили контракт.

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