Украина

Венгерский игрок рассказал о планах киевлян на зимние сборы.

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о том, как и где будет проходить подготовка команды во время зимнего перерыва.

"Я уже не первый год в Динамо, поэтому нет ничего удивительного в том, что я уже провел 100 матчей. Вряд ли можно назвать совпадением то, что все тренеры этого клуба рассчитывали на меня. А их было немало.

"Подготовка ко второй половине сезона начнется 10 января. В последнее время я проводил тренировки по индивидуальному плану. Вернусь в Киев в четверг, но не останусь там надолго, так как команда едет на сбор в Турцию. Мы несколько лет летали в Мальорку в Испании, но сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, поэтому отправимся в Анкару.

У Динамо два сбора. Чемпионат Украины начнется только в конце февраля, поскольку мы не вышли в плей-офф Лиги Европы, то у нас будет время на подготовку. Между сборами будет небольшой отдых, но нас ждет непростой период в Турции. Подготовка в Динамо – это не детские игры", – рассказал Кадар в интервью Nemzeti Sport.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 20 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Кадар может перейти в венгерский Фехервар.

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