Украина

Луганчане хотят усилить линию нападения в зимнее трансферное окно.

Заря связалась с болгарским ЦСКА 1948 относительно трансфера нападающего Денислава Александрова, сообщает Sportal.bg.

Источник ожидает, что ЦСКА 1948 отклонит предложение украинской команды. К тому же, игроком интересуются Арис.

22-летний Александров в этом сезоне отыграл 27 матчей, забив три гола и сделав результативную передачу.

Ранее Заря рассталась с двумя игроками: Арвеладзе отправился в Десну, а Луис Фелипе - в Айморе.