Украина

Защитник Динамо отрицает связи с венгерской командой.

В последнее время Тамаша Кадар связывают с переходом в венгерский МОЛ Фехервар, но защитник Динамо уверяет, что информация не соответствует действительности.

"Это полная ложь. Последний раз я общался с Золтаном Ковачем, спортивным директором Фехервара, в прошлом году, потому что они тоже проходили сборы в Марбелье. У меня с ним хорошие отношения, но с момента нашей последней встречи мы даже не обменивались сообщениями.

Не знаю, общался ли мой агент с представителями Фехервара, но это не в моих интересах. Я не приезжал в расположение команды и не проходил медицинское обследование. Не собираюсь это делать.

Что больше всего не нравится в этих слухах? То, что я якобы требовал от Фехервара больше денег, а потому и не стал их игроком. Это ложь", — приводит слова Тамаша Кадара NB1.

Напомним, что ранее венгерский защитник предположил, что у Динамо закончились деньги.