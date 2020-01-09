Украина

Защитник Днепр-1 Андрей Цуриков прокомментировал свой переход в клуб.

Накануне Днепр-1 сообщил о подписании контракта с Андреем Цуриковым, который перебрался из чешского Яблонца.

"Ощущения, если честно, просто невероятные! Еще ФК Днепр в свое время был для меня маленькой мечтой. Где-то лет 5 назад задумывался о том, что когда-то хотел бы играть в этой команде. Поэтому, это — большой шаг в моей карьере. Буду прилагать все усилия, чтобы СК Днепр-1 также стал со временем знаменитым клубом".

Конкуренция на левом фланге Днепр-1 достаточно высока. В защите здесь могут сыграть Полевой и Шаповал, а в атаке могут сыграть еще больше исполнителей.

"Да, конечно, я понимаю, что конкуренция большая. Готов к этому. С моей стороны главным будет демонстрировать свой уровень, а тренер уже будет решать. Главное, быть уверенным в себе и доказывать, чего стоишь".

С Владимиром Полевым Цуриков знаком по выступлениям в запорожском Металлурге.

"Знаю Валерия Юрчука. Успел уже пообщаться с главным тренером. Некоторых игроков знал заочно, поэтому не думаю, что адаптация займет длительное время. С тренером об игровых моментах еще не говорили, думаю, уже после начала работы будет для этого возможность. Мы с Дмитрием Станиславовичем познакомились, немного пообщались, он поинтересовался моим состоянием".

Цуриков, напомним, перебрался в Яблонец, но из-за тяжелой травмы так и не сумел ни разу сыграть за чешский клуб.

"Ситуация у меня затянулась. Сейчас восстанавливаюсь. Делаю все, чтобы вернуться, и чувствую серьезные улучшения. Очень надеюсь, что уже скоро буду в общей группе".

"Что касается Яблонца, действительно, в итоге я так и не дебютировал в этой команде. Но уже и не жалею об этом. Как только узнал о заинтересованности Днепр-1, сразу для себя решил: если будет возможность, хотелось бы перейти. Возможно, эта травма и была мне предоставлена, чтобы уйти оттуда в ту команду, где я хочу по-настоящему играть. Поэтому, как говорят, все к лучшему".

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