Украина

Болельщики отметили игру полузащитника в ушедшем году.

На официальном сайте Колоса завершилось голосование за лучшего футболиста команды в 2019 году.

Болельщики новичка украинской Премьер-лиги отдали победу в номинации полузащитнику Денису Костышину, который набрал 47,8 процентов голосов. На втором месте оказался Евгений Волынец, у которого 44,3 процента.

В первой половине сезона Костышин провел на поле 11 поединков, в которых забил три гола.

Напомним, что хавбек в середине первой половины чемпионата серьезно повредил крестообразные связки колена, из-за чего еще не скоро выйдет на поле.