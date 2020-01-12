Член управления перуанского клуба посетовал на сложности перехода.
КАРЛОС САМБРАНО, ФОТО ФК ДИНАМО
12 января 2020, 10:44
Спортивный директор Альянсы Лимы Густаво Зеваллос прокомментировал возможность подписания защитника Динамо Карлоса Самбрано.
"Много кто хочет заполучить игрока уровня Карлоса Самбрано. Но правда в том, что таких футболистов сложно привести в перуанский футбол.
Дело в том, что там, где они играют, у команд совсем другие бюджеты. Нам очень далеко до них", — приводит слова Зеваллоса Golperu.
По последней информации Самбрано согласился на зарплату в 30 тысяч долларов в неделю.