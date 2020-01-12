Украина

Член управления перуанского клуба посетовал на сложности перехода.

Спортивный директор Альянсы Лимы Густаво Зеваллос прокомментировал возможность подписания защитника Динамо Карлоса Самбрано.

"Много кто хочет заполучить игрока уровня Карлоса Самбрано. Но правда в том, что таких футболистов сложно привести в перуанский футбол.

Дело в том, что там, где они играют, у команд совсем другие бюджеты. Нам очень далеко до них", — приводит слова Зеваллоса Golperu.

По последней информации Самбрано согласился на зарплату в 30 тысяч долларов в неделю.