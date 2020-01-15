Украина

Полузащитник Шахтера проанализировал минувший год, а также рассказал о планах на 2020-й.

Тарас Степаненко считает, что 2019-й год для Шахтера прошел не лучшим образом, но строит амбициозные планы на оставшуюся часть сезона.

"Стартуем с чистого листа. Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины. 2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задачу в Лиге чемпионов. Это очень расстроило. На 2020 год задача – выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: нужно пройти Бенфику.

Давно не можем сделать этот первый шаг – пройти первый тур в еврокубках. Тяжело, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться.

Кроме того, в июне предстоит большое событие – чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает о таком. У нас сейчас отличная сборная, но нужно много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться", — приводит слова Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, что в процессе подготовки ко второй части сезона Шахтер проведет два сбора в Турции.