Украина

Полузащитник днепровцев прокомментировал трансферную деятельность клуба.

Днепр-1 этой зимой пополнился защитниками Александром Сватком и Владимиром Адамюком. Некоторым игрокам они знакомы по совместным выступлениям еще за Днепр.

"Пришли старые-новые ребята, все довольны. Вчера общались весь день с Володей Адамюком, а с Сашей Сватком много времени проводили вместе в отпуске. Все рады, что они к нам перешли, ведь это хорошие ребята и футболисты. Мы довольны, что они сейчас с нами", — рассказал Когут в интервью официальному сайту клуба.

Александр Сваток также отметил, что по его ощущениям "это тот же Днепр".

Кроме Сватка и Адамюка ряды Днепра-1 пополнили нападающий Алексей Хобленко и полузащитник Андрей Цуриков.