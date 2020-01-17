Луганчане расстались с защитником.
Дмитрий Литвин, ФК Заря
17 января 2020, 11:39
Защитник Дмитрий Литвин покинул Зарю, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Литвин выступал в составе Зари с января 2018 года, перейдя из второй команды Бенфики. В футболке "черно-белых" 23-летний игрок провел 15 поединков.
В ближайшее время Литвин может стать игроком Колоса. Ранее сообщалось, что украинский центрбек находится на просмотре в ковалевском клубе.
Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.