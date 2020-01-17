Украина

Луганчане расстались с защитником.

Защитник Дмитрий Литвин покинул Зарю, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Литвин выступал в составе Зари с января 2018 года, перейдя из второй команды Бенфики. В футболке "черно-белых" 23-летний игрок провел 15 поединков.

В ближайшее время Литвин может стать игроком Колоса. Ранее сообщалось, что украинский центрбек находится на просмотре в ковалевском клубе.

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