Украина

Латвиец рассказал о знакомстве с луганчанами.

Новичок Зари Андрейс Цыганикс поделился впечатлениями после перехода в команду и рассказал о первых тренировках с командой.

"К серьезной работе я полностью готов. Но скажу честно, что нахожусь ещё далеко не в своей оптимальной форме, так как перерыв от футбола у меня был больше, чем у ребят, которые ранее находились в команде. Чемпионат Латвии закончился ещё в начале ноября, там же была и игра за сборную и ту игру у меня не получилось сыграть. Так что, пауза была чуть более двух месяцев и после первых тренировок чувствую себя ещё не готовым на максимум физически. Но, в принципе, нахожусь в позитивном настроении и смотрю положительно в будущее вместе с Зарей.

Команда очень молодая и адекватная. Ребята отнеслись ко мне очень хорошо. Тем более, с некоторыми я уже был знаком. С тем же Владленом Юрченко, Джоелем Абу Ханной. Все позитивные, приветливые, отзывчивые. Где-то подшучивают, где-то подстебывают.

Главная цель – выйти в оптимальные физические показатели. Для этого, в принципе, сборы и есть. Самое главное – это втянуться. Понять команду, понять тренера, понять систему, показать себя. Для меня много нового здесь", – рассказал Цыганикс в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Цыганикс отправился с Зарей на тренировочный сбор в Турцию.

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