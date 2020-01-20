Украина 20 января 2020, 19:49 Никита Кравченко: Не ожидал, что коллектив в Олимпике окажется настолько дружелюбным Новичок донецкого клуба поделился впечатлениями о сборах в Турции. ФК Олимпик 20 января 2020, 19:49 Защитник донецкого Олимпика Никита Кравченко дал интервью клубной пресс-службе. Новобранец клуба рассказал об адаптации в коллективе и старте сбора в Турции. "Со мной связался Глеб Платов, раньше он работал аналитиком в Динамо вместе с Висенте, и сказал, что тренер хотел бы видеть меня в Олимпике. Было очень приятно получить приглашение от такого специалиста. Я хорошо знаком с требованиями наставника. Висенте – настоящий профессионал. Я легко согласился присоединиться к его команде", – говорит Кравченко о том, как появился вариант с Олимпиком. "Меня очень хорошо приняли в команде. Я не ожидал, что коллектив окажется настолько дружелюбным. Причем это касается абсолютно всех ребят: как постарше, так и совсем молодых. Все помогают друг другу, могут "напихать", если нужно. В плане человеческих качеств коллектив – супер", – делится впечатлениями футболист. О спаррингах против Вииторула (2:1) и Сабаила (3:1): "Могу сказать за те таймы, в которых я играл. В первой половине игры с румынами мы хорошо смотрелись стартовые 30 минут, но пропущенный гол нас подкосил, и концовку тайма уже соперник выглядел предпочтительнее. Мы закончили 1:1, и это – справедливый результат. Что касается второго матча, то мы провели его на очень приличном уровне. Выиграли первый тайм 2:0, полностью доминировали над соперником и могли забивать гораздо больше. Я лично очень доволен второй игрой". Напомним, 22-летний Никита Кравченко присоединился к Олимпику на правах аренды из киевского Динамо. Люди Никита Кравченко Команды Олимпик Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте