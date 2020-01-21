Украина

Полузащитник Динамо проанализировал игру против Нефтчи и подвел итог под началом сборов в Турции.

Александ Андриевский поделился впечатлениями о двух первых играх сборов, а также отдал должное Русину.

"Играли под физической нагрузкой, провели недельный цикл хороших тренировок. Сегодня победили и, считаю, закономерно. Мы забили два быстрых гола и можно было передохнуть. Взяли мяч под контроль, действовали более осторожно. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот.

Русин? Мы раньше вместе играли и тренировались, потому сыгрываться особо не было необходимости. Тренер предупреждал, что будут смешанные составы. С Русиным мы выступали в дубле, с ним очень приятно играть.

Матч с Легией? Хорошо контролировали мяч, переходили из обороны в атаку, были хорошие контратаки, был момент у Буяльского. Естественно, допускали и ошибки. Но это была первая игра на сборах. В целом, мне понравилось", — приводит слова Андриевского официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео полного матча Динамо — Нефтчи.