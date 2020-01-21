Украина

Словенец вернется к тренировочному процессу через несколько дней.

Официальный Facebook Динамо сообщает, что крайний полузащитник киевлян Беньямин Вербич получил повреждение в контрольном поединке против Нефтчи.

Отмечается, что вингер почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.

Сегодня, 21 января, игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Вербич приступит через несколько дней.

Ранее полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился впечатлениями о двух первых играх сборов.