Украина

Бразильский вингер оптимистично смотрит в будущее в стане чемпиона Украины.

Фернандо вернулся в расположение Шахтера после неудачной аренды в Спортинге, где бразилец большую часть времени восстанавливался от травмы. Теперь в планах вингера раскрыться в стане "горняков". Кроме того, Фернандо отдал должное Бенфике, против которой Шахтер будет играть в Лиге Европы.

"Готов бороться за место в составе. Думаю, все произойдет со временем. Я провел в Шахтере прошлый сезон, хорошо знаю команду. Буду работать и стараться.

Команда начинает набирать форму, плюс я до этого чуть больше поработал, тренировался в отпуске. В принципе, старт отличный. Все очень нравится. Важно на каждой тренировке, в каждом товарищеском матче показывать, что у тебя есть потенциал, хорошо играть.

Бенфика? Сильная команда, вне всяких сомнений. Они играют в прекрасный, сложный футбол. Думаю, Мистер, как португалец, превосходно знает соперника. Изучим оппонента и постараемся провести хорошие матчи", — приводит слова Фернандо официальный сайт Шахтера.

Отметим, что на бразильского вингера претендовал Атлетико Паранаэнсе, но тот захотел остаться в Шахтере.