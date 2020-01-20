Украина

Молодой вингер не захотел возвращаться на родину.

Полузащитник Шахтера Фернандо отклонил предложение Атлетико Паранаэнсе, сообщает в твиттере журналист Goal.com. Бруно Андраде.

Молодой вингер не горит желанием возвращаться в Бразилию и намерен бороться за место в составе Горняков.

Ранее сообщалось, что полузащитник вернулся в Шахтер из аренды в лиссабонском Спортинге. В составе молодежной команды "львов" 20-летний игрок провел 6 поединков, отличившись одним голом.

Действующий контракт Фернандо с Шахтером рассчитан до июня 2023 года.

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