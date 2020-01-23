Украина

Луганский клуб рискует надолго потерять голкипера Никиту Шевченко.

Основной вратарь луганской Зари Никита Шевченко получил травму, сообщает официальный сайт украинской команды. Голкипер получил повреждение во время учебно-тренировочного сбора в Турции.

В клубе утверждают, что Шевченко потребуется оперативное вмешательство. Детальный характер травмы и примерные сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

Напомним, днем ранее подопечные Виктора Скрипника провели два спарринга за сутки, переиграв Нефтчи из Киргизии (4:0) и польскую Лодзь (1:0). Никита Шевченко отыграл весь второй поединок без замен.