Украина

Полузащитник Зари высказался о спарринге против польской Лодзи.

Луганская Заря в товарищеском поединке сыграла с польской Лодзью, где добыла минимальную победу со счетом 1:0.

Полузащитник луганского клуба Владислав Кабаев не смог реализовать свой момент, однако в целом положительно оценил результат встречи.

"Для первого матча результат положительный. Были хорошие моменты, которые на тренировке наигрывали. Конечно, есть еще над чем работать, первая игра в сезоне".

"Наверное, на минут 60 хватило, потом было много брака. Все это чувствовали, силы чуть покинули нас. Но для первой встречи – есть положительные моменты".

"Поляки всегда играют жестко, были готовы к этому. Хорошо, что без травм обошлось. Немного неприятно, негативные эмоции, ты заводишься, они заводятся. В таких моментах можно получить травму", — сказал Кабаев в интервью официальному сайту Зари.

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