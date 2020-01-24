Украина 24 января 2020, 11:00 Динамо — Хайдук: видео онлайн-трансляция матча Контрольный матч киевлян начнется в 16:00. Динамо - Хайдук, ФК Динамо 24 января 2020, 11:00 Сегодня Динамо проведет товарищеский матч с хорватским грандом Хайдуком на сборах в Анталии. Стартовый свисток будет дан в 16:00. Это будет уже четвертый спарринг Динамо этой зимой. Ранее киевляне разгромили Вардар (4:0), обыграли Нефтчи (2:1) и сыграли вничью с Легией (1:1). Команды Динамо Киев Хайдук Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте