Сегодня Динамо проведет товарищеский матч с хорватским грандом Хайдуком на сборах в Анталии. Стартовый свисток будет дан в 16:00.

Это будет уже четвертый спарринг Динамо этой зимой. Ранее киевляне разгромили Вардар (4:0), обыграли Нефтчи (2:1) и сыграли вничью с Легией (1:1).