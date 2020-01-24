Украина

Сербский полузащитник продолжит карьеру в другом месте.

Хавбек Тодор Петрович покидает Ворсклу спустя год в клубе, сообщил официальный сайт полтавчан. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В составе Ворсклы Петрович провел 21 матч, отличившись голом в ворота Десны. Клуб отмечает, что именно это взятие ворот во многом помогло команде завоевать второй Трофей Престижа.

Сейчас полтавчане готовятся к возобновлению сезона в Турции. На сборе работают 25 футболистов. Завтра, 25 января, команда проведет первый спарринг – против польской Лодзи.

Этой зимой Ворскла рассталась с защитником Зурабом Очигавой и форвардом Юрием Коломойцем, но подписала нападающих Владислава Кулача и Руслана Степанюка.