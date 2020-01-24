Украина

Наставник Десны высказался о новом трансфере команды.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился эмоциями после подписания эстонского центрального защитник Йоонаса Тамма.

"Надеюсь, мы не ошиблись. Эстонский футболистов давно не было в украинском футболе".

"Тамм – правша, но может сыграть и левого центрального защитника. Играл даже в нападении, в одном из матчей отбора отличился двумя забитыми мячами, если не ошибаюсь, Гибралтару".

"Достаточно неплохая скорость, хорошо ведет борьбу на втором этаже. Достаточно цепкий. Считаю, он нам тоже поможет", – сказал Рябоконь в программе Футбол NEWS.

Напомним, этой зимой Десна уже подписала ряд игроков, среди которых – экс-полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий и его коллега из Карпат Алексей Гуцуляк.

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