Наставник Десны высказался о новом трансфере команды.
АЛЕКСАНДР РЯБОКОНЬ, ФК КАРПАТЫ
24 января 2020, 12:54
Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился эмоциями после подписания эстонского центрального защитник Йоонаса Тамма.
"Надеюсь, мы не ошиблись. Эстонский футболистов давно не было в украинском футболе".
"Тамм – правша, но может сыграть и левого центрального защитника. Играл даже в нападении, в одном из матчей отбора отличился двумя забитыми мячами, если не ошибаюсь, Гибралтару".
"Достаточно неплохая скорость, хорошо ведет борьбу на втором этаже. Достаточно цепкий. Считаю, он нам тоже поможет", – сказал Рябоконь в программе Футбол NEWS.
Напомним, этой зимой Десна уже подписала ряд игроков, среди которых – экс-полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий и его коллега из Карпат Алексей Гуцуляк.
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