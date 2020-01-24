Украина

Йоонас Тамм должен усилить оборону черниговской команды.

Центральный защитник Йоонас Тамм подписал договор с Десной, сообщил официальный сайт черниговского клуба. Контракт рассчитан на полтора сезона с возможностью продления еще на год.

Тамм будет играть в Десне под четвертым номером. Он уже присоединился к команде на сборах в Турции.

Йоонас начинал карьеру в Тулевике. Также он поиграл за Флору, Норрчепинг, Сюльвию, Треллеборг, Сарпсборг, Корону и Лиллестрем. Также на его счету 31 матч за сборную Эстонии, в которых он забил три гола и сделал два ассиста.

Этой зимой Десна уже подписала ряд игроков, среди которых – экс-полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий и его коллега из Карпат Алексей Гуцуляк.