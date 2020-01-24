Украина

Тяжело приходится в Олимпике тем, кто проигрывает в FIFA на сборах.

Грузинский новичок Олимпика Тимур Чогадзе рассказал о своем переходе в донецкий клуб.

"Представители клуба связались со мной, мы обсудили детали контракта, и я приехал в расположение команды на сборы. После нескольких дней тренировок мне предложили подписать контракт. На первый спарринг я уже выходил в качестве полноценного футболиста Олимпика", — рассказал Чогадзе в интервью клубной пресс-службе.

"Я общался с Висенте Гомесом, и это стало одним из главных факторов, почему я решил перейти в Олимпик. Тренер сказал, что ему нравятся мои данные, и он считает, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Постараюсь оправдать надежды такого сильного тренера".

По словам Чогадзе, в команде царит отличная атмосфера. Он уже сдружился с некоторыми футболистами.

"В команде в целом очень дружественная атмосфера. Я не очень хорошо говорю по-русски, буду в процессе его совершенствовать, но, если что-то непонятно, – улыбка всегда спасает. В Олимпике много ребят с хорошим чувством юмора. Те же Балашов, Кравчук, Дегтярев. Мы вместе играем в Playstation".

"Кто лучше всех играет в FIFA? Андрей Кравчук хорошо играет. Но я, честно говоря, пока проигрываю всем. Уже приходилось не раз выполнять всякие задания. Балашов заставлял ночью в холле отжиматься и произносить: "Спасибо, Виталию, что научил играть в FIFA", а Дегтярев сделал из меня официанта: ходил за ним и набирал ему еду во время ужина. Но ничего, реванш уже близок, я еще на них отыграюсь".

Этой зимой Олимпик на сборах обыграл Вииторул (2:1), Сабаил (3:1) и Корону (2:0).