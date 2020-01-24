Украина

Бразильский вингер рассказал о тренировочном сборе в Турции.

Шахтер проводит первый тренировочный сбор в этом году в Турции, где готовится ко второй половине сезона.

Вингер "горняков" Тете поделился эмоциями от тренировок, а также рассказал на какие аспекты делает упор команда во время занятий.

"Тренировочный сбор проходит отлично! Работаем очень усердно и уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы. Впереди важные матчи".

"Дни с третьего по пятый самые тяжелые. Ты выходишь из отпуска отдохнувшим, но в этот период практически не работал физически, так что где-то до пятого дня довольно сложно. Но мы постепенно адаптировались к ежедневной нагрузке".

"Стиль нашей команды именно таков: много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом".

"Пока оттачиваем нашу модель игры, прессинг на половине поля соперника, удержание мяча, оборону и атаку, то есть базовые аспекты. Изучением Бенфики займемся позже", — приводит слова Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер встретится с польским Лехом в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 25 января в 16:00 по киевскому времени.

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