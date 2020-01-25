Украина

Львовский клуб начал подготовку ко второй части сезона.

Карпаты отправились на учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает официальный сайт львоского клуба. Роман Санжар взял с собой 19 футболистов.

Делегация Карпат вылетела из аэропорта Львова утром 25 января. У команды будет два места дислокации – сперва игроки будут жить в Сиде, а потом переедут в Белек. Первый учебно-тренировочный сбор продлится до 15 февраля.

Отметим, что в составе львовской клуба нашлось место нескольким исполнителям из молодежной и юниорской команд. Полный список вызванных футболистов выглядит таким образом:

Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох.

Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халл, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива.

Полузащитники: Дмитрий Клец, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарина, Ростислав Лях.

Нападающие: Кирилл Кириленко, Гишам Лейоус, Жоао Диого Дженнингс, Александру Бойчук.

Также с Карпатами на сборы отправились защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

Напомним, что львовский клуб запланировал провести в Турции шесть спаррингов. 29 января против Слована (Словакия), 2 февраля против Середи (Словакия), 5 февраля с Тузлой Сити (Босния и Герцеговина), 8 февраля против Металлурга (Узбекистан), 11 февраля против Кеге (Дания) и 14 февраля против брестского Динамо (Беларусь).