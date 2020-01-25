Украина

Футболист Зари о ничейном поединке с польским Пястом.

Защитник Зари Евгений Чеберко пообщался с клубной пресс-службой после товарищеского матча против Пяста (0:0).

"Пяст хорошая команда, не зря они на пятом месте в Польше идут. У них больше силовой стиль, но мы старались играть в свой футбол. Может, у нас было не так много моментов, но играли мы первым номером, держали мяч, старались комбинировать. Не было завершающего паса и удара", – говорит центрбек луганчан.

Также Евгений рассказал о сборах команды в Турции: "Сборы проходят нормально, нагрузки переносятся более-менее. Сейчас уже прошли экватор, может тяжело, кто-то соскучился по дому. Но для этого и нужны сборы, чтобы хорошо подготовиться и во второй половине сезона играть еще лучше".

Отметим, следующий спарринг на сборах подопечные Виктора Скрипника проведут 29 января против сербского Вождоваца.