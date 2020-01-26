Украина

Игрок Шахтера высказался о первой победе своей команды в 2020 году.

Для Шахтера матч против Леха стал первым в 2020 году. Подопечные Луиша Каштру сумели обыграть польский коллектив благодаря единственному голу от Сергея Кривцова.

Полузащитник "горняков" Сергей Болбат поделился эмоциями после этого поединка, отметив положительные и отрицательные моменты в игре своей команды.

"Достаточно интенсивной и сложной вышла встреча. Лех – очень хороший соперник. Здорово, что выиграли первый матч 2020 года. Победа улучшит настроение всей команды. Очень важно, что завершили поединок без травм".



"Думаю, где-то действовали чересчур осторожно. Все-таки первый матч после длительного перерыва, вспоминали наши игровые связи. Было много брака при передачах".

"Во втором тайме намного лучше взаимодействовали и благодаря голу Сергея Кривцова добились победы", — приводит слова Болбата официальный сайт Шахтера.

Также украинский футболист высказался о тренировочном сборе Шахтера, который проходит в Белеке.

"Очень нравится такой подход к тренировкам. Любому футболисту гораздо комфортнее играть, чем просто бегать. Все нагрузки получаем в игровых упражнениях. Так намного интереснее работать", — добавил Болбат.

Представляет вашему вниманию видео гола и обзор матча Шахтер — Лех.

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