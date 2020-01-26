Украина

Football.ua подводит итог первого контрольного поединка донецкого Шахтера на сборах в Турции.

В зимний сезон к берегам Средиземного моря отправляются не только лишь в поисках уютного места для развлечений на рождественских каникулах. Турецкий город Белек стал местом для проведения тренировочных сборов сразу для нескольких украинских футбольных клубов, пара из которых — донецкий Шахтер и киевское Динамо — в уже привычной манере забирают на себя большую часть внимания нашего любителя футбола, ввиду отсутствия матчей внутреннего первенства.

"Горняки" приступили к активной фазе подготовки на шесть дней позже "бело-синих" и, что вполне объяснимо, задержались со стартом серии контрольных поединков. Первым соперником команды португальского специалиста стал Лех из города Познань, занявший восьмую строчку в прошлом розыгрыше польской Экстраклассы.

Стартовый состав Шахтера на эту встречу выглядел максимально приближенным к обобщенному в первой половине сезона.

"Классическая" пара центральных защитников Кривцов – Матвиенко, с Болбатом и Исмаили на флангах обороны. Атакующее звено возглавил Мораес — тут без вариантов, а под ним расположились Тете, Марлос и Тайсон.

Наибольший интерес в первой половине встречи привлекала к себе персона бывшего капитана дончан Тайсона. Да, именно так — бывшего, ведь вывел команду на футбольное поле Андрей Пятов, а во второй половине повязку перенял Виктор Коваленко. Кстати, не Тарас Степаненко, а именно Коваленко, что навевает на мысли о наказании от Каштру как для Тайсона, так и для Степаненко за тот самый инцидент.

Ближе к футболу. Тайсон показал себя не с лучшей стороны. На общем плане трансляции даже показалось, что у бразильца есть проблемы с лишним весом, хотя этот эффект мог и наложить неудачный ракурс, в котором удалось выхватить седьмого номера Шахтера в редкой ситуации удачной работы с мячом. Взаимодействие с партнерами оставляло желать лучшего, так что на весь матч Тайсон явно не мог рассчитывать.

Обобщенная оценка игры дончан в первой половине сводится к достаточно простому выводу: от Шахтера было сложно ожидать чего-то нового уже в первой встрече после рождественских каникул, и коллектив Каштру не особо старался удивить. Среди общих попыток вернуть на приемлемый уровень сыгранность связок между отдельными исполнителями не затерялась и достаточно интересная задумка Каштру.

Смотрите также: Видеообзор матча против Леха

Много разговоров велось сразу после прихода нового тренера на руководящий пост дончан относительно возможного изменения тактической схемы в сторону 4-3-3. И что-то из этих наработок Шахтер попытался реализовать в первые полчаса. При наступлении образовывался треугольник в центре поля, а Тарас Степаненко исполнял роль "якоря" при возможной контратаке соперников, что можно отметить на приведенной ниже схеме.

Задумка в таком построении максимальна проста — занятие свободных зон на половине поля соперников и постоянный контроль мяча с использованием переводов между флангами через центральную зону и ситуативные треугольники с решающим пасом в возникший разрыв в обороне соперника. Ровно то, чем и выиграл Шахтер первую часть сезона на внутренней арене.

Вот только на практике оказалось реализовать такой вариант не так уж и просто. Тренерский штаб Леха прекрасно проработал "личности" в составе дончан. Дошло даже до того, что при каждом получении мяча футболистом украинской команды, с тренерской скамьи доносилась информация о рабочей ноге этого исполнителя.

А вот к возможному взрыву на контратаках со стороны Шахтера в концовке первого тайма соперник оказался не готов. Даже Тайсон чуть было не заставил поменять о себе общее впечатление, когда пару раз неплохо разогнал позиционное наступление дончан. Зоны Леха на флангах трещали по швам, однако "горняки" так и не решили свою извечную проблему — реализацию создаваемых моментов.

Читайте также: Послематчевое интервью Луиша Каштру

На второй тайм Каштру решил дать немного игрового времени голкиперу Алексею Шевченко, Евгению Коноплянке, Виктору Коваленко и Фернандо. Замены Шахтера носили порционный характер, что указывало на желание тренерского штаба одновременно и опробовать как можно более широкий арсенал своих исполнителей, и не нарушить базовый рисунок игры.

Тактический рисунок не изменился по форме, однако поменял свое содержание. Марлос ушел в сторону более привычного правого фланга, открыв место для действий Коваленко, Коноплянка взял на себя обязанности по организации общей моторики команды, а Фернандо возглавил линию атаки.

Вернувшийся из аренды в португальском Спортинге Фернандо явно претендует на место флангового атакующего полузащитника, которое может освободится в любой момент в виду подвешенного состояния Тайсона, а также очередного серьезного повреждения у Манора Соломона.

Однако Каштру, как и на летних сборах, решил попробовать молодого бразильца на острие атаки в виду его приемлемых для данной позиции физических данных. Маневр не удался в очередной раз. Фернандо нуждается в пространстве для рывка, что сложно отыскать в матче против команды, которая привыкла к укреплению пространства непосредственно перед чужой штрафной. И уж тем более такой вариант сложно реализовать в рамках украинской Премьер-лиги. Так что, понять, что именно хочет увидеть от Фернандо на этой позиции Луиш Каштру в очередной раз не удалось.

Вторая порция замен от Шахтера. В середине второго тайма, когда дончане уже повели в счете, на поле был брошен десант, состоящий из Сиприано, Артема Бондаренко, Маркоса Антонио и Давида Хочолавы. В этой группе исполнителей наиболее интересным было наблюдать за действиями дебютанта основного состава — Бондаренко. Лидер юношеского состава "горняков" быстро влился в работу со "взрослыми" партнерами, обозначив зону своего влияния в центре поля.

И тут было достаточно интересно наблюдать за изменившейся моделью взаимодействия Шахтера в атаке. Бондаренко и Антонио сумели за считанные минуты организовать слаженный дуэт, поочередно подменяя друг друга при работе на оборону. Это сочетание смотрится перспективным еще и за счет того, что позволяет Шахтеру поддавливать соперника сразу двумя потенциально креативными игроками в средней линии, чего вряд ли получится достичь при выходе Тараса Степаненко. Да, основной полузащитник сборной Украины — вне конкуренции на данный момент, однако предложенный в этом поединке Каштру вариант нельзя не считать рабочим.

Третья порция замен была достаточно пресной по содержанию. Вакула, Кирюханцев и Трубин вышли для набора игрового тонуса за почти двадцать минут до конца основного времени. Впрочем, молодого голкипера "горняков" соперники сумели качественно размять своими ударами в нескольких эпизодах, а успешная игра Анатолия стала причиной для настоящей овации от Дарио Срны со скамейки запасных. По поводу действий "подкрепления из Мариуполя" — Вакула и Кирюханцев расположились на правом фланге Шахтера, однако, кроме эпизода, когда Владислав не стал доигрывать эпизод один в один с соперником, в результате чего дончане получили опасную контратаку на свои ворота, вспомнить нечего.

Последними решениями Каштру стал дебют в основном составе Назария Муравского, а также появление на поле Даниила Сикана вместо Фернандо под занавес встречи. Муравский расположился в центре обороны на позиции Сергея Кривцова и удачно поучаствовал в нескольких единоборствах с нападающими Леха. А вот действия Сикана ограничились лишь поиском добычи на безрыбье — Шахтер плавно подходил к завершению первого матча в 2020-м году.

Следующего контрольного поединка донецкого Шахтера не придется долго ждать. Уже сегодня, менее чем через сутки после игры против Леха, "горняки" сразятся с сербской Войводиной.