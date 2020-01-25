Украина

Даниэль Романовский и Назар Вербный продолжат карьеру в Олимпике.

Ряды Олимпика пополнили полузащитники Даниэль Романовский и Назар Вербный — сообщил официальный сайт донецкого клуба.

23-летний Романовский ранее выступал за Кауно Жальгирис, Жальгирис, Утенис, Стумбрас (все — Литва) и Земун (Сербия). Выступал за молодежные и национальную сборные Литвы. В Олимпике будет играть под №17.

22-летний Вербный ранее выступал за Карпаты и Рух (оба — Украина). Провел 2 матча за юношескую (U-16) сборную Украины. В Олимпике будет играть под №88.

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