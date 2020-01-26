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ГАВРИШ и КОСТЫШИН, ФОТО ФК КОЛОС
26 января 2020, 21:55
Колос на сборах в Турции сыграл против Приштины вничью. Ковалевцы открыли счет благодаря голу Смирного, но из-за автогола быстро упустили преимущество в счете.
Колос – Приштина 1:1
Голы: Смирный, 6 – автогол, 17
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Колос (1-й тайм): Волынець — Зозуля, Петров (Гавриш), ИНП, Емец — Ориховський, Задоя — Смирный, Антюх, Ильин — Бондаренко
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Колос (2-й тайм): Яшков — Ефремов (Антюх), Максименко, Парамонов, Гавриш, Черноморец — ИНП, Соловейчикс, Сорокин, Морозко — Волков
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