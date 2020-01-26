Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Колос на сборах в Турции сыграл против Приштины вничью. Ковалевцы открыли счет благодаря голу Смирного, но из-за автогола быстро упустили преимущество в счете.

Колос – Приштина 1:1

Голы: Смирный, 6 – автогол, 17

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Колос (1-й тайм): Волынець — Зозуля, Петров (Гавриш), ИНП, Емец — Ориховський, Задоя — Смирный, Антюх, Ильин — Бондаренко

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Колос (2-й тайм): Яшков — Ефремов (Антюх), Максименко, Парамонов, Гавриш, Черноморец — ИНП, Соловейчикс, Сорокин, Морозко — Волков

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