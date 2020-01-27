Украина

Реконструкция стадиона клуба из Ковалевки вскоре завершится.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко посетил село Ковалевка, в котором базируется футбольный клуб Колос, с целью проинспектировать реконструкцию стадиона.

Как сообщил Павелко в своем Facebook, Колос в следующем сезоне украинской Премьер-лиги сможет проводить матчи уже на своем стадионе, а не на Оболонь-Арене.

По всей видимости, реконструкция завершится до начала новой кампании, и болельщики ковалевского клуба смогут посещать пятитысячный стадион с крытыми трибунами, который будет удовлетворять всем требованиям украинского первенства.

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