Украина

Главный тренер Динамо высказался о результате матча с Кайратом.

В последнем контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Динамо одержало победу над Кайратом со счетом 2:0.

Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко поделился эмоциями после этой встречи, а также высказался о травме новичка команды Ибрагима Каргбо, который стал автором дубля в ворота казахстанского клуба.

"Еще раз хочу вам сказать, это обычная контрольная игра, которой мы завершили первый отрезок работы в Турции. Хорошо, что мы его завершили с положительным результатом. Конечно, не обошлось без каких-либо нюансов, потому что мы доигрывали в меньшинстве".

"Получил травму Ибрагим Каргбо. Мы не знаем, насколько она серьезна. Хотелось бы этого избежать. В принципе только вчера вечером мы играли. Мало было времени. Но спарринг получился такой, какой мы ожидали. Ребята двигались, играли. Получили ту нагрузку, которая требуется", — заявил Михайлическо в интервью официальному сайту Динамо.

Интересно, что после травмы Каргбо тренерский штаб Динамо хотел вернуть в игру Георгия Цитаишвили, но главный арбитр встречи не разрешил этого сделать. Поэтому, в качестве полевого игрока, на поле вышел голкипер Владислав Кучерук.

"Мне казалось, что все равно, когда мы играем в контрольном матче в два состава, и возникают какие-то нюансы, мы выпускаем футболиста, который уже играл. Судья сказал, что нельзя. Ничего страшного. Выиграли вдесятером. Кучерук вышел, жаль, что не забил. А так, в принципе, все хорошо. Нам бы не помешала еще конкуренция на позиции форварда".

"Это контрольный матч. Просто, чтобы команда не оставалась вдесятером, это естественно (выпустить вратаря не на свою позицию — прим. ред.). Все-таки легче, когда на поле 11 человек. Соперник совсем по-другому играет, не имея того пространства, того преимущества. Поэтому, это вполне естественно", — добавил Алексей Михайличенко.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.