Защитник присоединился к полтавскому клубу.
Евгений Опанасенко (слева), ФК Ворскла
30 января 2020, 14:59
Защитник Коньяспора Евгений Опанасенко перешел в Ворсклу, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Детали сделки между клубами и сроки контракта футболиста с полтавчанами остаются неизвестными.
Опанасенко выступал в составе Коньяспора с июня 2018 года, перейдя из Зари. В составе турецкого клуба 29-летний игрок провел лишь 11 поединков, отличившись одним ассистом.
В УПЛ правый защитник также выступал в составе запорожского Металлурга и Черноморца.
Ранее сообщалось, что Ворскла вернула нападающего Владислава Кулача.
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