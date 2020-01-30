Украина

Защитник присоединился к полтавскому клубу.

Защитник Коньяспора Евгений Опанасенко перешел в Ворсклу, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали сделки между клубами и сроки контракта футболиста с полтавчанами остаются неизвестными.

Опанасенко выступал в составе Коньяспора с июня 2018 года, перейдя из Зари. В составе турецкого клуба 29-летний игрок провел лишь 11 поединков, отличившись одним ассистом.

В УПЛ правый защитник также выступал в составе запорожского Металлурга и Черноморца.

Ранее сообщалось, что Ворскла вернула нападающего Владислава Кулача.

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