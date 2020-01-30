Украина

Полузащитник Шахтера поделился впечатлениями от турецкого сбора команды.

Шахтер два своих последних матча на первом турецком сборе начинал довольно рано – в 10:45 (по местному времени) с Пролетером и в 10:00 со Словацко. Виктор Коваленко признает, что это добавляло сложности, но самую малость.

"Утро, чуть-чуть тяжело, но в целом нормально", — заявил Виктор в комментарии официальному сайту клуба.

"Честно говоря, не знаю [сказалось ли раннее начало на динамике игры]. Может, из-за того, что вышло солнце и стало немного жарко, с самого начала не очень были готовы функционально".

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Кроме Пролетера и Словацко Шахтер в Турции сыграл еще и с Воеводиной (1:1) и познаньским Лехом (1:0). Коваленко затрудняется назвать самого сложного соперника.



"В каждом матче сложно. Последний выиграли и в хорошем настроении отдохнем. [После этого] продолжим работать, готовиться к поединкам с Бенфикой".

"Как оценю свою готовность? Это решать тренерам. Они подскажут, в чем добавить".

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