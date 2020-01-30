Украина

Football.ua подводит итог четвертого контрольного поединка донецкого Шахтера на сборах в Турции.

Первая часть тренировочных сборов для донецкого Шахтера оказалась не такой уж и продолжительной. На десять дней, которые были отведены чемпиону Украины данной путевкой к берегам Средиземного моря, перед подопечными португальского специалиста Луиша Каштру ставилась задача набрать приемлемые физические кондиции, а также восстановить подзабытые игровые связки.

Разительным отличием между подходами прошлого и нынешнего тренерских штабов "горняков" стал акцент именно на события вне контрольных поединков, от чего пострадало их общее число. Каштру четко дал понять, что акцент будет сделан на доведение кондиций исполнителей до достаточного уровня к двухматчевой дуэли против португальской Бенфики, и уже потом Шахтер будет набирать ход, стремясь выйти к максимальным кондициям как раз к решающим моментам в чемпионате и, хочется верить, на европейской арене.

Как и предполагалось после матча дончан против сербского Пролетера, во встрече с чешским Словацко получили игровую практику игроки "основы". Все, находящиеся на поле с первых минут, исполнители — исключением стал получивший повреждение Сергей Кривцов — имеют наивысшие шансы попасть в стартовый состав на игру в Харькове 20-го февраля. Место Кривцова в отчетной встрече занял Давид Хочолава.

Читайте также: Главные выводы после первого матча Шахтера на сборах

Своего рода откровением стала пассивность игроков украинской команды на футбольном поле уже с первых минут. И нет, она выражалась не в глубоком нежелании идти в атаку, участвовать в розыгрыше мяча или комбинировать в завершающей стадии атаки. Наоборот, Шахтер просто исполнял самого себя, но ничего большего предлагать не желал. "Горняки" чувствовали превосходство над соперником в исполнительском мастерстве, в результате чего просто оттачивали уже наигранные схемы.

Новшеством со стороны тренерского штаба было расположение атакующих полузащитников. В стартовом составе было сразу три игрока с номинальными позициями у боковых границ поля, однако потесниться в центр был вынужден не Тайсон, как это бывало в начале первой части текущего футбольного сезона, а Марлос. В то же время, Евгений Коноплянка отправился покорять правый фланг атаки, в результате чего, сопутствующий такому изменению процесс акклиматизации на новой позиции, ознаменовался для украинского полузащитника простым арсеналом действий. Коноплянка пару раз неточно пробил со стороны своей бровки, отдал немного верховых передач, после чего уже в начале второго тайма был заменен на Виктора Коваленко.

Читайте также: Выводы после матча с Войводиной

Второй важный момент — роль Тайсона на футбольном поле. Седьмого номера дончан попросили располагаться во время розыгрыша мяча в глубине линии атаки, лавируя при этом между флангами в районе номинальных опорных полузащитников. Вот и можно было в отдельных ситуациях увидеть бразильского "блуждающего полузащитника" по позиции даже ниже Тараса Степаненко и Алана Патрика.

На пару с Исмаили Тайсон составлял потенциально опасный для обороны соперников дуэт на левом фланге добрую половину первого тайма, однако повреждение бразильского левого защитника, который неудачно приземлился на правую руку в одном из эпизодов, оставило Тайсона без должной поддержки.

Читайте также: Как матч, которого могло и не быть, открыл главную уязвимость Шахтера

Однако не только лишь разрушительное влияние несло повреждение Исмаили. Вместо него на поле вышел Валерий Бондарь, что означало перевод Николая Матвиенко на уже подзабытую им позицию. И, надо сказать, что основной защитник сборной Украины, а также главный информационный повод для нашей страны в это трансферное окно, сумел продемонстрировать уверенную игру, даже несмотря на резко изменившиеся условия.

Иных кардинально новых решений тренерского штаба не наблюдалось, да и была ли необходимость корректировать то, что и так работало. Гол Виктора Коваленко, который и обеспечил Шахтеру победу в этой встрече, стал логичным завершением удачно проведенной контратаки, и может быть примечательным только лишь от того факта, что Коваленко появился на футбольном поле за несколько мгновений до своего точного удара. Таким и должен быть исход матча с заведомо известным фаворитом — до первой ошибки предписанного аутсайдера. Но имеет ли смысл применять эту закономерность к контрольной встрече, результат которой влияет лишь на психологическое состояние игроков?

Смотрите также: Видеообзор матча против Пролетера

С точки зрения использования скамейки запасных для внесения корректировок по ходу встречи, можно сказать, что резервные варианты у Каштру имеются. Тете вновь сумел показать высокий уровень исполнительского мастерства, появившись на поле за 15 минут до завершения основного времени. Вместе с атакующим полузащитником, в игру вступил и Маркос Антонио, выступление которого также вселило уверенность, пусть и, по понятным причинам, он был не настолько заметен в атакующих действиях по сравнению с партнером. В отношении Коваленко все предельно понятно — победный гол снимает все вопросы. А вот выход Игоря Кирюханцева был больше похож на лебединую песнь в этот зимний период.

И тут есть смысл обратиться к словам Каштру после финального свистка. Фраза — "Ситуацию внутри клуба будет разбирать руководство" — звучит очень двусмысленно по банальной причине непонимания природы вскользь упомянутых проблем. А вот продолжение реплики было вполне ожидаемым: "В скором времени будет принято решение относительно игроков, которые останутся с командой". Что тут сказать… Кандидаты на выход уже имеются.

Читайте также: Послематчевое интервью Луиша Каштру

Теперь команду Луиша Каштру ожидает перелет в направлении столицы Украины, после чего для игроков и тренерского штаба будет отведено несколько дней на отдых, а уже со 2-го февраля Шахтер вновь отправится к турецким футбольным полям для проведения заключительного этапа подготовки ко второй части сезона и, в особенности, матчам против лиссабонской Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы.