Украина

Защитник дал свой комментарий на тренировочном сборе.

Защитник Карпат Тим Халл высказал свое мнение о подготовке команды ко второй половине сезона, а также прокомментировал трансферы клуба.

"В первые дни сборов было трудно, но сейчас мы набираем форму и постепенно втягиваемся в тренировочный процесс. Утром я выполнял беговую работу вместе с Егором Назариной, ведь мы отыграли весь спарринг, поэтому тренеры составили нам индивидуальную восстановительную программу. А вот вечером мы с Егором уже занимались вместе со всей командой".

"Считаю, что мой коллега по амплуа Андро Гиоргадзе существенно усилит нашу команду. Он обладает хорошими качествами, прежде всего — силой и скоростью. Андро — игрок, который уже имеет за спиной опыт игры в чемпионате Украины и сможет нам помочь. Мы нашли с ним общий язык, ведь он хорошо знает английский, поэтому никаких проблем с коммуникацией у нас не возникает".

"Я верю в то, что болельщики будут нас поддерживать до конца. Сезон еще не завершился, мы постараемся хорошо выполнять свою работу, чтобы достигать исключительно положительного результата", — цитирует Халла официальный сайт клуба.

Ранее о результатах товарищеского поединка со Слованом поведал главный тренер команды Роман Санжан.