Украина

Специалист имеет некоторые вопросы к качеству игры своей команды, однако уверяет, что его подопечные еще далеки от оптимальной формы.

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар поделился своими впечатлениями от первого спарринга команды в текущем году. "Зелено-белые" расписали мировую с чемпионом Словакии братиславским Слованом (1:1).

"Считаю, что результат в этом матче хороший, ведь мы уступали по ходу встречи и смогли сравнять счет. Нам противостоял опытный соперник с качественной комплектацией состава, поэтому результат этого матча для нас положительный. По игровым взаимодействиям, есть вопросы в обороне и атаке, поэтому этот поединок предоставил мне определенную информацию, которую я проанализирую и будем двигаться дальше", — начал тренер.

В составе словацкой команды выступает бывший подопечный Санжара по донецкому Олимпику Моха.

"Я общался с Мохой перед матчем, ведь мы провели в донецком Олимпике много времени вместе. Он пришел к нам 20-летним парнем, мне было приятно наблюдать за его прогрессом. Рад, что после нашего сотрудничества парень частично осуществил свою мечту, перешел в очень достойную команду, но я знаю, что на данный момент его карьера не останавливается, у него есть предложения от других клубов. Относительно его игры сегодня, он забил нам гол, а это для него самое главное. Он всегда в форме, дисциплинированный, поэтому я рад, что у него все хорошо".

"Не хочу никого выделять из нашей команды, но есть ребята, которые больше готовы в функциональном плане и на поле выглядят лучше других. На данный момент команда разбалансирована, мы только четвертый день на сборах, специально не готовились к этой игре, у нас было две беговые работы, работаем в двухразовом режиме, поэтому нам было трудно. Однако ребята молодцы, что дожали соперника. Второй тайм у нас получился лучше, были моменты, не получилось забить с игры, но считаю, что на свой гол мы заслужили", — цитирует специалист пресс-служба львовян.

Недавно Роман Санжар также рассказал, что нынешние проблемы клуба негативно влияют на переговорный процесс при приглашении новых игроков.

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