Украина

Наставник львовского клуба высказался о планах на зимнее трансферное окно.

Официальный сайт Карпат в январе этого года опубликовал информацию о том, что клуб в ближайшее время может прекратить свое существование.

Дело в том, что "зелено-белым" не отдали землю стадиона Украина в долгосрочную аренду на льготных условиях. Главный тренер Карпат Роман Санжар признался, что эта ситуация сильно влияет на потенциальные подписания новых футболистов.

"Для нас самое важное – комплектация. Наша команда стала еще моложе. Чтобы молодежь прогрессировала, мы должны привлечь опытных игроков. Будем приглашать разных футболистов на сбор, более опытных, чем наши".

"Слухи вокруг команды влияют и на переговоры. Я веду переговоры с игроками, которые меня знают. Думаю, нам удастся договориться с игроками, которые смогут нас усилить. Очень непростая ситуация вокруг клуба, она все равно решится", — заявил Роман Санжар в программе Футбол News.

Из-за финансовых проблем Карпаты в этом месяце уже покинули восемь игроков: Кристиан Понде, Франциско Ди Франко, Алексей Гуцуляк, Роман Пидкивка, Александр Кучер, Назар Вербный, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун.

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