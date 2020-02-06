Украина

Главный тренер Динамо прокомментировал товарищеский поединок на сборах.

Динамо в рамках контрольного поединка добыло разгромную победу над норвежским Стремсгодсетом. Алексей Михайличенко, тем не менее, не восхищен игрой своих подопечных, но объясняет это психологической нагрузкой.

"Понравилась ли мне игра сегодня? Вчерашней, пожалуй, доволен больше. Сегодня нет, но всегда специфика игр два дня подряд такая, что вторая всегда получается немного не такой, как мы ожидаем. Потому что физические нагрузки это одно, а психологически, все-таки, игры забирают намного больше сил, чем тренировки. Поэтому было видно, что игра сегодня получилась немного нервная и не все получалось.

Причиной тому, скорее всего, психологическая нагрузка, которая влияет на футболистов. Но, в принципе, мы довольны той работой, которую проделали ребята за эти два дня и сегодня тоже. И, конечно же, неплохо, что присутствует результат, но работать есть еще над чем. Были хорошие моменты, но были и ошибки. Поэтому, будем работать дальше.

Гол де Пены с центра поля? Это пытался вчера сделать и Сергей Сидорчук. Потому что вратари сейчас играют как полевые игроки, довольно далеко. Но сегодня уж очень далеко играл вратарь. И мне кажется, что были возможности и не один раз это продемонстрировать и хорошо, что у Карлоса это получилось.

Как проходит восстановление игроков? Я думаю, что Шабанов уже готов с завтрашнего дня приступить к работе, а по Цыганкову — мы надеемся на скорейшее возвращение, но точно сказать пока не могу", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт киевлян.

Напомним, ранее главный тренер Динамо отмечал, что команда идет путем увеличения физической нагрузки.

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