Украина

В контрольном матче на сборах в Турции Шахтер и Сеннерйюск забили друг другу по два мяча.

Очередной спарринг на сборе в Турции Шахтер завершил результативной ничьей с датским клубом Сеннерйюск.

После гола Кривцова в свои ворота Тайсон и Коваленко вывели Шахтер вперед, но удержать победу не удалось.

Шахтер — Сеннерйюск 2:2

Голы: Тайсон, 54, Коваленко, 61, с пенальти — Кривцов, 28, автогол, Кристиансен, 88.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон — Мораес.

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