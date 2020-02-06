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Португальский специалист подвел итог после двух спаррингов, а также рассказал про подготовку к еврокубкам.

Для Шахтера пятое февраля выдалось достаточно насыщенным — "горняки" провели два товарищеских поединка.

Луиш Каштру, главный тренер "дончан", рассказал об особенностях каждой игры, а также объяснил, что команда проходит глобальную подготовку, а не к матчам против Бенфики в Лиге Европы.

"Контекст утреннего матча был проще. Соперник был не слишком силен, мы развивали свою игру и абсолютно нормально победили. В первом тайме наша команда была намного лучше, чем во втором, более скоординированной. Создавали моменты, атаковали через середину и фланги. Во втором тайме было чуть больше хаоса: не так организованны, то выигрывали, то теряли мяч. То есть мы не действовали с той же интенсивностью, как до перерыва, хотя в целом преимущество было большим и победа абсолютно логична".

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Что касается матча с Сеннерйюском, мы не начали хорошо. Потеряли огромное количество мячей в начале атаки, а соперник постоянно проходил в зоны и создавал опасные моменты у наших ворот. Где-то с 25-й минуты мы скорректировали некоторое позиционирование и прибавили, полностью контролировали игру и в течение второго тайма удерживали это преимущество, а как только потеряли мяч, за несколько минут до конца соперник в быстрой атаке сравнял счет. К сожалению, должного контроля не было в первые 25 минут матча.

Готовились ли мы через эти игры к Бенфике? Нет. К примеру, вчера Бенфика в полуфинале Кубка играла с линией из четырех защитников, двумя опорниками, "десяткой" и двумя вингерами. Чтобы подстроиться под них, нам нужно подготовиться совершенно по-другому. И эту стратегию мы отработаем, когда вернемся в Киев. Пока же мы отрабатываем глобальную модель игры, а не готовимся к матчу с Бенфикой. У нас еще есть время", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Сеннерйюск.