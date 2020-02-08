Украина

Наставник львовян прокомментировал результаты команды.

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился своим мнением о победах команды в матчах с Спартаком Юрмала (3:0) и Валмиерой Гласс (2:1).

"Я рад, что сегодня удалось провести сразу два матча. Ведь все игроки в команде получили игровое время, имели возможность показать, на что они способны. Тренерский штаб увидел их в игре, получил новую порцию информации для анализа.

Я не вижу тех вещей, которые я хочу наблюдать у своих игроков. Не то, чтобы я разочарован. Футболисты стараются, выполняют установки на матч. Но я не вижу той динамики, которую хочу. Я хочу, чтобы была быстрая работа с мячом, чтобы игроки быстрее принимали решения. Хочу, чтобы команда 90 минут играла в быстрый футбол. Чтобы игровая скорость не падала под конец матча", – приводит слова Меликяна официальный сайт клуба.

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