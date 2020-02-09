Украина

"Горняки" обыграли соперника благодаря голу Маркоса Антонио.

Шахтер в рамках очередного поединка сборов в турецком Белеке встречался с латвийским Вентспилсом.

"Горняки" довольно быстро смогли открыть счет благодаря точному удару Маркоса Антонио. Во втором тайме тренерский штаб дончан сделал много замен, но счет в матче больше не менялся. Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера.

Шахтер - Вентспилс 1:0

Гол: Маркос Антонио, 17

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) - Болбат (Кривцов, 46), Матвиенко (Хочолава, 46), Бондарь (Витао, 64), Сиприано (Исмаили, 46) - Степаненко (Приходько, 70), Бондаренко (Крыськив, 64) - Тете (Фернандо, 70), Маркос Антонио, Вакула (Марлос, 46) - Мораес (Сикан, 46)

Напомним, что в предыдущем контрольном поединке против Олимпии Шахтер перевернул игру в последние десять минут.