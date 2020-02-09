Украина

Хавбек рассказал о подготовке луганского клуба.

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня поделился своим мнением о спарринге с Фламуртари (1:0) на тренировочном сборе в Турции

"Была тяжеля игра из-за погодных условий. Был сильный ветер, поле не супер качества, и команда которая много борется и отбирает, поэтому вышла тяжелая игра, но главное, что все живы и здоровы. Сыграли 90 минут, добились необходимого результата и не пропустили. Здорово, что все так вышло.

Подходим на финишную прямую, 22-го уже стартует чемпионат. Думаю, к игре будем готовы, остались буквально некоторые детали, которые нужно подкорректировать", – рассказал Иванисеня в комментарии пресс-службе клуба.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.