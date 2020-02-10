Украина

Подопечные Виктора Скрипника не оставили шансов боснийской команде.

Заря в рамках товарищеского поединка турецких сборов встречалась с боснийским Железничаром. Открыть счет подопечные Скрипника смогли в середине тайма — Леднев убрал оппонента на замахе и не оставил шансов голкиперу.

Уже вскоре точным ударом отметился Кочергин, мяч на которого пропустил Перович. 2:0. На этом Заря не остановилась и еще до перерыва сделала счет разгромным — Леднев выстрелил из-за пределов штрафной.

Итоговый счет установил Кочергин уже на исходе часа игры, прошив голкипер ударом с острого угла.

Заря - Железничар 4:0

Голы: Леднев, 22, 39, Кочергин, 29, 62

Заря: Василь — Тымчик, Абу Ханна (Вернидуб, 60), Чеберко, Михайличенко — Юрченко, Цвек — Леднев, Кочергин, Хомченовский — Перович