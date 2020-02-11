Украина

Новичок львовян прокомментировал свой переход из Олимпика.

Матар Дийе оставшуюся часть сезона будет защищать цвета Карпат на правах аренды. Нападающий с теплом вспоминает игру против львовян, а также обещает быть готовым к игре с Днепром-1.

"Карпаты — команда, которая мне очень нравится, и я хочу помочь им подняться как можно выше. Да, я помню поединок против "зелено-белых" во Львове в прошлом сезоне, тогда я оформил дубль. Это была хорошая игра для меня, я никогда ее не забуду, это лучший мой матч в Украине.

Проблем с коммуникацией у меня нет, я играл во многих странах, поэтому это часть футбольной жизни, к которой я уже привык. Работаю над своей физической формой. Пропустил неделю, но в этом ничего страшного нет. Сейчас уже чувствую себя лучше, я люблю работать, потому уверяю, что к игре против Днепра-1 буду готов.

Мне прежде всего нравится обострять действия команды в нападении, стараюсь врываться в свободные зоны, создавать глубину для атак. Также стараюсь бороться за каждый мяч и самоотверженно играть на втором этаже", — приводит слова новичка официальный сайт Карпат.

Напомним, что кроме Матара львовяне также объявили о переходе голкипера Антона Каниболоцкого.