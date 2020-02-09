Украина

Главный тренер ПФК Львов Егише Меликян прокомментировал победу над Мурой.

Егише Меликян доволен тем, как прошел спарринг с Мурой и в целом зимними сборами.

"В этом матче сыграли все футболисты, – цитирует главного тренера официальный сайт Львова. – Это очень важно, чтобы все игроки получали практику и можно было сделать вывод о том, в каком состоянии находится команда".

"Игра команды улучшается с каждым матчем, но есть и проблемы, которые я вижу, и которые еще предстоит нашему тренерскому штабу решить".

В понедельник, 10 февраля, Львов сыграет с Мариуполем, а во вторник, 11 февраля, встретится с армянским Лори. В среду, 12 февраля, команда вернется в Украину.

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