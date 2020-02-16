Футболисты "бело-синих" вернулись из Турции.
Игроки Динамо, ФК Динамо
16 февраля 2020, 14:21
Делегация Динамо вернулась в Киев после окончания второго тренировочного сбора в Турции, сообщает официальный сайт украинского клуба.
В субботу киевляне провели последний спарринг на втором тренировочном сборе, обыграв тбилисское Динамо со счетом 2:0. Всего на первом и втором сборах Динамо провело по шесть спаррингов.
В понедельник футболисты соберутся на тренировочной базе в Конча-Заспе, где продолжат подготовку ко второй половине сезона.
Первый официальный поденок в этом году подопечные Алексея Михайличенко проведут 22 февраля против Ворсклы.
Желаете узнавать главные новости о Динамо первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!