Украина

Футболисты "бело-синих" вернулись из Турции.

Делегация Динамо вернулась в Киев после окончания второго тренировочного сбора в Турции, сообщает официальный сайт украинского клуба.

В субботу киевляне провели последний спарринг на втором тренировочном сборе, обыграв тбилисское Динамо со счетом 2:0. Всего на первом и втором сборах Динамо провело по шесть спаррингов.

В понедельник футболисты соберутся на тренировочной базе в Конча-Заспе, где продолжат подготовку ко второй половине сезона.

Первый официальный поденок в этом году подопечные Алексея Михайличенко проведут 22 февраля против Ворсклы.

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