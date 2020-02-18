Украина

Львовяне усилились крайним полузащитником.

Бывший полузащитник Черноморца Владимир Танчик перешел в Карпаты, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Вингер поставил подпись под контрактом с "зелено-белыми" до конца сезона. В составе львовян новичок будет играть под 20-м номером.

Танчик выступал в составе Черноморца с января 2019 года. Всего в футболке "моряков" 28-летний игрок провел 26 поединков, отличившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Карпаты досрочно завершили аренду Жоао Диого.

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