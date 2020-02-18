Львовяне усилились крайним полузащитником.
Владимир Танчик, ФК Карпаты
18 февраля 2020, 16:24
Бывший полузащитник Черноморца Владимир Танчик перешел в Карпаты, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Вингер поставил подпись под контрактом с "зелено-белыми" до конца сезона. В составе львовян новичок будет играть под 20-м номером.
Танчик выступал в составе Черноморца с января 2019 года. Всего в футболке "моряков" 28-летний игрок провел 26 поединков, отличившись пятью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Карпаты досрочно завершили аренду Жоао Диого.
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